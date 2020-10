Atalanta je po dveh porazih v nizu dosegla četrto zmago v tej sezoni in se zavihtela na trenutno drugo mesto, za vodilnim AC Milanom, ki bo v nedeljo gostoval v Vidmu, pa zaostaja eno točko.

Za zmago na "podplatu italijanskega škornja" si največ zaslug lasti kolumbijski napadalec Luis Muriel, ki je zadel v 26. in 38. minuti, za trenutno zadnjeuvrščeno ekipo v 20-članski serie A pa je edini gol dosegel Nigerijec Simeon Nwankwo Simy v 40. minuti.

Slovenski reprezentant Josip Iličić ni bil v začetni postavi ekipe iz Bergama, v igro je vstopil na začetku drugega polčasa, ko je zamenjal Argentinca Alejandra Gomeza.

Obračun med oslabljenim Interjem - manjkala sta prva zvezdnika Romelu Lukaku in Alexis Sanchez - ter Parmo se je končal brez zmagovalca. Sprva je bolje kazalo Parmi, ki je po golih napadalca iz Slonokoščene obale Gervinha v 46. in 62. minuti že vodila z 2:0, a se je Inter po zadetkih Hrvatov Marcela Brozovića v 64. in Ivana Perišića v drugi minuti sodnikovega podaljška izognil porazu.

Nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović je odigral celotno tekmo za Inter, zdajšnji reprezentant Jasmin Kurtić pa je za Parmo igral do 74. minute, ko ga je zamenjal Švicar Simon Sohm.

Drevi ob 20.45 bo še tekma med Bologno in Cagliarijem. Nedeljski pari so Udinese - AC Milan, Torino - Lazio, Spezia - Juventus, Roma - Fiorentina, Napoli - Sassuolo in Sampdoria - Genoa, v ponedeljek pa bo na sporedu še obračun med Verona in Beneventom.