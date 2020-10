V Nemčiji več kot 19.000 novih okužb z novim koronavirusom

V Nemčiji so prvič od izbruha novega koronavirusa potrdili več kot 19.000 okužb v enem dnevu. Po podatkih inštituta Robert Koch so v zadnjem dnevu potrdili 19.059 novih primerov. S tem so potrdili skoraj 5000 okužb več kot pred enim tednom, ko so poročali o 14.714 potrjenih primerih v enem dnevu.