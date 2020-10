Na Hrvaškem 2769 novih okužb z novim koronavirusom in 15 smrti

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 2769 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 15 bolnikov s covidom-19, skupno doslej 546, je danes sporočil hrvaški štab za civilno zaščito.

Trenutno se v hrvaških bolnišnicah zdravi 1049 bolnikov s covidom-19, od tega je na ventilatorjih 82 bolnikov. Na Hrvaškem je po podatkih omenjenega štaba 15.952 aktivnih okužb z novim koronavirusom.

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom, do danes potrdili 49.316 okužb z novim koronavirus. Skupno so opravili 494.022 testov, v zadnjih 24 urah 8741.