V nedeljo bo pretežno jasno, marsikje po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo od severozahoda nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, v alpskih dolinah in nekaterih mraziščih Notranjske okoli 0, najvišje dnevne od 15 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo na Primorskem in Notranjskem nizka oblačnost, ponekod bo občasno megleno. Drugod bo povečini sončno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Čez dan bo ponekod pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad jugozahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim severozahodnikom topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Suho bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Več oblačnosti bo občasno v krajih severno in vzhodno od nas.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden, le v krajih z dolgotrajno meglo bodo vremensko najbolj občutljivi lahko imeli manjše z vremenom povezane težave.