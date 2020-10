Pred sedežem katalonske vlade se je danes po podatkih policije zbralo okoli 1500 ljudi. Med njimi so številni, ki so jih ukrepi, kot je zaprtje restavracij in fitnesov, neposredno prizadeli, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protest je potekal mirno, dokler ni nekaj protestnikov v policiste začelo metati železnih ograj. Policija pa je odgovorila z gumijevkami, nakar so izbruhnili spopadi.

V Kataloniji so danes začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Ob koncih tedna bo po novem veljala delna karantena. Od petka zjutraj do ponedeljka zjutraj ljudje ne smejo zapustiti mesta, v katerem živijo. Dom lahko zapustijo, a jim regionalna vlada to odsvetuje.

Katalonija je poleg tega zaprla svoje meje z drugimi regijami, izjeme so nujna medicinska pomoč, odhod in prihod na delo ali v šolo ter skrb za bližnje.

V regiji so zaprli tudi športne centre, gledališča, kinematografe in velike nakupovalne centre. Manjše trgovine, muzeji in galerije pa morajo omejiti število obiskovalcev na 30 odstotkov zmogljivosti.

V madridski regiji so se medtem odločili za zaprtje meja do konca tedna, zaprte pa bodo tudi konec prihodnjega tedna. Obakrat so v državi prazniki. Policija je danes nadzorovala madridsko letališče in železniške postaje, da ljudje ne bi kršili ukrepa.

Od skupno 17 španskih regij jih je sicer svoje meje zaprlo 13, v večini bo ta ukrep v veljavi dva tedna. Regijo lahko ljudje zapustijo, samo če morajo na delo ali k zdravniku.

Uvedbo tega ukrepa jim omogočajo izredne razmere, ki jih je v nedeljo razglasila španska vlada, poslanci pa so jih v četrtek podaljšali do maja 2021.

Epidemiološke razmere v tej državi s 47 milijoni prebivalcev se namreč še naprej poslabšujejo. V zadnjem dnevu so potrdili 25.595 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Skupaj so potrdili že skoraj 1,2 milijona okužb. Umrlo je 35.878 covidnih bolnikov, od tega 239 v zadnjem dnevu.

Kljub temu je Španski minister za zdravje Salvador Illa prepričan, da jim ne bo treba znova uvesti stroge karantene za vso državo, saj bodo zadostovali trenutni ukrepi, poročajo tuje agencije.