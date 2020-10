Kot so sporočili iz Generalštaba SV, skladno s potrebami civilne zaščite pripadnice in pripadniki Slovenske vojske pomagajo pri preprečevanju širjenja okužbe z novim koronavirusom in blaženju posledic epidemije. Pripravljene so različne zmogljivosti Slovenske vojske, med drugim ekipe in sredstva za dezinfekcijo, helikopter za medicinsko evakuacijo in prevoz tovora, vojaška reševalna vozila, mobilni laboratorij, avtobusi, tovorna vozila, premične kuhinja, pralnica in tuširnica, agregati, enota za prečiščevanje vode, skupina za psihološko podporo in drugo.

Vojska je bila aktivna že v spomladanskem valu epidemije. Tedaj je pomagala z razkuževanjem prostorov in opreme, zagotavljanjem prevozov po cesti, letalstvo Slovenske vojske je zagotavljalo prevoz državljanov iz tujine ter prevoz tovora z zaščitno in medicinsko opremo, zagotavljala je preventivno jemanje brisov, od marca pa je v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani tudi nastanitveno-operativna mobilna bolnišnica Role 2.

Ministrstvo za obrambo pa je v sodelovanju z ministrom Matejem Toninom in sodelavci ministrstva, uprave za zaščito in reševanje ter pripadniki Slovenske vojske pripravilo tudi promocijski film, v katerem minister poziva vse, naj upoštevajo ukrepe za zajezitev širjenja virusa. V posnetku minister poudarja, da bomo v teh zahtevnih časih lahko zaščitili sebe in druge le, če bomo nosili maske, držali medsebojno razdaljo, si umivali in razkuževali roke. Če pa bomo izpostavljeni nevarnosti, nas bo na to opozorila aplikacija #ostanizdrav, so sporočili z ministrstva za obrambo.