Neymar, ki bo kmalu odpotoval v domovino na reprezentančni zbor, si je poškodoval stegensko mišico na sredini tekmi lige prvakov Basaksehirjem v Istanbulu. »Mislim, da ni mogoče, da bi zaigral za reprezentanco. Če bo igral, to pomeni, da ni poškodovan, kar bi bilo slabo sporočilo za nas. Naj se pozdravi in spočije,« nima ravno zaupanja v zvezdnika in brazilske zdravnike Tuchel.

Brazilija se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 14. in 17. novembra merila z Venezuelo in Urugvajem.

Neymar ni edina težava stratega francoskih prvakov, saj so poškodovani tudi Mauro Icardi, Julian Draxler in Leandro Paredes, Angel Di Maria pa je kaznovan.

PSG bo prvo tekmo po reprezentančnem premoru odigral 20. novembra, in sicer v gosteh pri Monacu.