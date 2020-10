Največji vpliv na poslovni rezultat od januarja do septembra je imel padec povpraševanja po letalskem prevozu zaradi globalne pandemije bolezni covid-19 ter z njo povezani omejevalni ukrepi na Hrvaškem, v Evropi in svetu, so zapisali na spletni strani Croatia Airlines.

V takšnih tržnih okoliščinah se je čista izguba zvišala za 195,1 milijona kun (26 milijonov evrov) v primerjavi z enakim obdobjem lani. Hkrati so se prihodki znižali za 59 odstotkov. Gre za neposredno posledico manjšega števila poletov in potnikov, so dodali.

Pojasnili so, da so imeli za 11.709 manj poletov, kar je pomenilo 53-odstoten upad glede na prvih devet mesecev lani. Obenem so kapacitete prilagajali potrebam zmanjšanega povpraševanja, tako da so večinoma uporabljali manjša letala dash 8-Q400 in ne airbusov 319 ali 320. V prvih devetih mesecih so prepeljali 533.381 potnikov, kar je 69 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju, so zapisali.

Največje krčenje potniškega prometa so beležili aprila in maja, ko so ustvarili le 10 odstotkov prometa iz aprila in maja 2019. Avgusta so dosegli približno tretjino prometa iz lanskega avgusta, kar je bil tudi najboljši mesečni poslovni rezultat po izbruhu pandemije.

Kot so še izpostavili v sporočilu, so v prvem devetmesečju sprožili številne varčevalne ukrepe ter znižali operativne stroške za 43 odstotkov.

Zaradi poslabšanje epidemiološkega stanja in trenda zmanjšanja rezervacij potovanj v jesenskih in zimskih mesecih ne pričakujejo izboljšanega poslovanja niti v naslednjem obdobju. Spomnili so, da so v jesenskih in zimskih mesecih praviloma ustvarjali izgube že v običajnih okoliščinah, ko ni bilo izrednih situacij, kot je pandemija.

Croatia Airlines je imela konec septembra v svoji floti 12 letal, od tega šest airbusvv A320 in A319 ter šest letal dash 8-Q400. Spomnili so, da je hrvaška vlada marca letos zaradi pandemije dala v mirovanje postopek za izbiro strateškega partnerja Croatia Airlines, ki ga je sprožila februarja lani.

Hrvaška vlada je na svoji četrtkovi seji z rebalansom letošnjega državnega proračuna sicer nacionalnem letalskem prevozniku namenila še 90 milijonov kun (okoli 12 milijonov evrov) podpore.