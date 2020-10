Macron je nedavno branil pravico do svobode izražanja in obsodil islamistično nasilje, ki pretresa Francijo. Po obglavljanju učitelja, ki je med poukom pokazal karikaturo preroka Mohameda, je državo v četrtek pretresel še napad z nožem v Nici, v katerem so umrli trije ljudje.

Na ulicah bangladeške prestolnice se je zbralo več tisoč ljudi, ki so obsodili izjave Macrona. »Smo vojaki preroka Mohameda,« so vzklikali. Pozivali so še k bojkotiranju francoskih izdelkov in zažigali upodobitve Macrona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih policije se je shoda udeležilo okoli 12.000 ljudi, po oceni opazovalcev in organizatorjev pa več kot 40.000. Manjši protesti so potekali tudi drugod po državi.

V Pakistanu pa so protestniki postali nasilni, ko so v Islamabadu metali kamenje v policijo, ta pa se je odzvala s solzivcem. Okoli 2000 ljudi se je odpravilo na protestni shod proti francoskemu veleposlaništvu. Pred tem pa jim je uspelo umakniti kontejnerje, s katerimi so blokirali njihovo pot. Do veleposlaništva jim sicer zaradi dodatnih barikad ni uspelo priti. »Obglavite bogokletneže,« so vzklikali.

Še okoli 10.000 ljudi se je zbralo v Karačiju na shodu, ki je bil sicer posvečen rojstnemu dnevu preroka, ampak je bil poln protifrancoskih pozivov.

Pakistanski premier Imran Kan je obtožil Macrona, da je napadel islam in pozval muslimanske države k sodelovanju v boju proti islamofobiji v evropskih državah.

Manjši protesti so danes potekali še v Afganistanu, kjer so med drugim v Heratu vzklikali »smrt Franciji, smrt Macronu«.

Macronove izjave, v katerih je stopil v bran svobodi izražanja in karikaturam, so sprožile val ogorčenja v muslimanskih državah. Zvrstili so se tudi pozivi k bojkotu francoskih izdelkov. Dodatno pa so se zaostrili še odnosi med Parizom in Ankaro.