»Mestu Ljubljana predlagam, da priporoči enosmeren promet pešcev na pločnikih - da se hodi, kot se vozi, po desni - če je le pločnik na obeh straneh ceste. Tek omejiti na take pločnike. Prav tako naj se uvede enosmeren promet na PST – sourno,« je tvitnil nekdanji politik in minister Turk ter označil ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Ta mu ni odgovoril, se je pa med drugimi odzval notranji minister Aleš Hojs: »Pločniki so dober predlog. PST ne najbolj, saj jih velika večina ne opravi celega kroga ,zato bi ob vračanju morali uporabljati druge, ne tako zelene poti. Že če bi upostevali enak predlog kot pri pločnikih - vsaka smer na skrajnem robu - bi zagotavljali tri meterski razmik in varno razdaljo.« Na to je profesor Turk, ki je opomnil, da ideja o ureditvi prometa za pešce sicer ni avtorska, pripomnil še: »Kaj pa vem. Po PST greš en kos, potem se pa kje drugje vračaš, da ne hodiš gor in dol po isti poti. Za "pohod" je bila sourna ureditev.«

Izmenjavo mnenj objavljamo v izvornem zapisu, uporabnike je sicer zanimalo tudi, kaj predlagano pomeni za tiste, ki se sprehajajo ritensko. Prehitevanja in signalizacije niso komentirali. Iz vladnih krogov pa so sicer v preteklih dneh pojasnili, da na zelenih površinah in pri športu oziroma rekreaciji, pri kateri je mogoče vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.