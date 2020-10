S priznanjem želijo organizatorji okrepiti ugled vizionarjev in voditeljev prihodnosti, ki so z neustrašnostjo, delom, znanjem, kreativnostjo in vrhunskimi rezultati, glavni motor napredka družbe.

Potencial, ki bo odmeval v generacijah za nami BIA Separations je po septembrskem zlatem priznanju za najboljše inovacije Severne Primorske, prejel še mednarodno potrditev za izjemno razvojno in podjetniško zgodbo. Direktor Aleš Štrancar se je regijskega priznanja razveselil, saj v prostoru dviga zavedanja o potencialu njihove tehnologije: »Podobno kot v naši panogi velja, da lahko od začetka razvoja inovacije do njene dejanske uporabe na trgu mine desetletje, tudi v BIA Separations po dvajsetih letih trdega dela in odrekanja danes iz ozadja prestopamo v prvo vrsto na svetovnem odru. Mednarodno priznanje je predvsem nagrada in potrditev za potrpežljivo delo naših vrhunskih strokovnjakov. Želim si, da tako končno dvigamo zavedanje, na kakšnih temeljih se lahko razvija naša regija. Sloveniji pa postavljamo most v svet, saj v njenem okolju razvijamo potencial, ki bo odmeval v generacijah za nami.«