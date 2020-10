Umrl metropolit Amfilohije

V kliničnem centru v Podgorici je drevi umrl vodja srbske pravoslavne cerkve v Črni gori metropolit Amfilohije, ki je s svojim delovanjem ključno pripomogel k zmagi prosrbskih strank na avgustovskih parlamentarnih volitvah. Amfilohija Radovića (82) so pred tremi tedni prepeljali v bolnišnico po okužbi z novim koronavirusom, teden dni kasneje je bil na test negativen, vendar je imel še naprej težave z vnetjem pljuč. Sinoči se mu je stanje naglo poslabšalo in so ga prepeljali v bolnišnico ter priključili na respirator, je poročal srbski Blic.