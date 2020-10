Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli 0, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo dopoldne pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Popoldne se bo od severozahoda oblačilo. V ponedeljek bo na Primorskem in deloma Notranjskem oblačno in ponekod megleno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Ponekod bo čez dan zapihal zahodni veter.

Vremenska slika: Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo in bo z oblačnostjo vplivala tudi na vreme pri nas. Za njo se nad Alpami znova krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah nad

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob Jadranu ter v sosednjih krajih Italije večinoma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. V krajih severno in vzhodno od nas bo lahko tudi kakšna kaplja dežja. V soboto bo pretežno jasno, bolj oblačno bo ostalo le v krajih vzhodno od nas. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla.

Biovreme: V petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden, bolj obremenilen bo le na vzhodu Slovenije. V soboto bo vpliv vremena na počutje povsod ugoden.