Nasa je sondo poslala v vesolje proti asteroidu Bennu pred štirimi leti, decembra 2018 je sonda pristala, vzorce pa je začela nabirati 20. oktobra letos.

Uvodoma je bilo nekaj tehničnih težav, vendar pa so jih znanstveniki odpravili in vodja projekta Rich Burns je v četrtek naznanil, da je operacija nabiranja in skladiščenja vzorcev asteroida uspešno končana.

Robotska roka sonde je uvodoma pobrala prevelik vzorec kamenja in prostor za tovor se ni do konca zaprl, kar so potem uredili in sedaj se lahko začne sklepni del operacije. To je vrnitev sonde nazaj na Zemljo s tovorom težkim več sto gramov, ki ga bodo znanstveniki preučevali med drugim tudi za to, da bi odkrili odgovor na večno vprašanje o nastanku vesolja.

Pot nazaj domov je dolga 320 milijonov kilometrov in bo, če bo vse po sreči, trajala do septembra 2023.