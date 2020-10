Po pošti ali osebno je doslej volilo že skoraj 81 milijonov ljudi, kar je več kot polovica celotne volilne udeležbe leta 2016. Rekordna volilna udeležba zadnjih 50 let je bila leta 2008, ko sta se za predsedniški položaj potegovala Barack Obama in John McCain. Takrat se je volitev udeležilo 61,5 odstotka volilnih upravičencev. Vse druge volitve v zadnjih pol stoletja so imele manjšo udeležbo.

Demokrati na predčasnih volitvah krepko prekašajo republikance, ki računajo, da bodo z veliko udeležbo na dan samih volitev prihodnji torek nadoknadili in presegli razliko. Republikanci imajo 2,5 milijona prostovoljcev, ki so oboroženi s seznami njihovih volivcev in množično agitirajo za udeležbo na volitvah.

Podobno počnejo demokrati, ki jim je doslej uspelo prepričati večji del svojih volivcev, naj volijo po pošti. Po novem jih tudi pozivajo, naj glasovnice ne zaupajo pošti, ampak jih sami odnesejo v posebne nabiralnike za glasovnice. Pošta se je sicer pohvalila, da je doslej preposlala 122 milijonov glasovnic. Tako praznih na naslove volivcev kot izpolnjenih na volišča.