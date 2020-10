Pandemski vrh EU: Javno življenje po Evropi se ustavlja, meje ostajajo odprte

V vse bolj zaostrenih epidemioloških in gospodarskih razmerah v Evropski uniji so evropski voditelji iskali načine, kako izboljšati sodelovanje za zajezitev koronavirusa in pripraviti nacionalne strategije cepitev za trenutek, ko bo cepivo proti covidu-19 na voljo za evropske državljane. Eden izmed pomembnejših dogovorov večernega vrha je bil, da bodo kljub številnim delnim zaustavitvam javnega življenja v članicah meje med državami EU ostale odprte.