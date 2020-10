Britanska opozicijska laburistična stranka je suspendirala svojega nekdanjega voditelja Jeremyja Corbyna, ker je zavrnil dele poročila o antisemitizmu v stranki v času njegovega vodenja, rekoč da gre za »dramatično pretiravanje zaradi političnih potreb«. V poročilu neodvisne komisije o enakosti in človekovih pravicah piše, da so ugotovili »resne pomanjkljivosti« v preiskavah antisemitizma znotraj stranke.

Potem ko je Corbyn objavil svoj odziv, je tiskovni predstavnik dejal: »V luči današnjih izjav in ker jih ni umaknil, je laburistična stranka suspendirala Jeremyja Corbina do preiskave.« Voditelj laburistov Keir Starmer je ostro kritiziral svojega predhodnika: »Če po vsej bolečini, žalosti in dokazih v tem poročilu še vedno obstajajo takšni, ki mislijo, da problema antisemitizma v naši stranki ni, potem so ti, odkrito povedano, del problema.«

Komisija je ugotovila, da je laburistična stranka, ki se že nekaj časa otepa očitkov o antisemitizmu, kršila določila zakona o enakopravnosti s političnim vmešavanjem v obravnavo pritožb zaradi antisemitizma, z nezadostnim izobraževanjem tistih, ki tovrstne pritožbe obravnavajo, in z nadlegovanjem. Komisija je našla dokaze o 23 primerih »neustreznega vmešavanja« Corbynovega urada. Med drugim so njegovi sodelavci vplivali na odločitve o suspenzih.

Dogajanje je močno zaostrilo razmere znotraj stranke. Corbyn je dejal, da bo suspenz spodbijal, podprli so ga njegovi pristaši v stranki, pojavljajo se ugibanja o razkolu. Kot je poročal britanski tisk, je bil Corbyn z vodstvom stranke dan prej dogovorjen, da proti njemu ne bodo ukrepali, ko bo poročilo objavljeno, to pa se je spremenilo, ko so videli njegov odziv. agencije