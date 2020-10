Kje si, Frančišek?

Res smo obljubili, da se ne bomo več hecali z nadaljevanko na temo Kje si… Saj veste, tisto, da rubrika N. N. v teh primerih prepogosto in po nemarnem koga prikliče (recimo Jelka Kacina že marca), marsikdo pa zaradi nje čudežno izgine (recimo epidemiolog Mario Fafangel). Ampak zdaj ne moremo, da ne bi čisto zares in prav nič zbadljivo na pomoč klicali papeža Frančiška. Kar je preveč, je preveč. Da se nadškof pojavlja na vladnih tiskovnih konferencah (o ločenosti Cerkve in države ni ne duha ne sluha), bi še nekako prebavili. Sploh če so njegovi nameni (izogibajte se grobovom) dobri – in v tem primeru so tudi bili. Da pa se škofje postavijo v bran predsedniku vlade in brezsramno povzamejo ideologijo in način komuniciranja ene same politične stranke, ne pomnijo, vsaj ne tako javno in odkrito, niti najstarejši državljani.