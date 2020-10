Razlogi za Janševo živčnost

Janez Janša je živčen. Eden od razlogov je, da je vladi epidemija ušla izpod nadzora. A namesto da bi premier priznal napake in se osredotočil na iskanje rešitev, išče najrazličnejše sovražnike: krivi so mediji, krivi so nevladniki, krivo je ljudstvo… Na vsak še tako upravičen očitek se po trumpovsko odzove z desetkratno mero šikaniranja in sovraštva.