TVS je poročala o »Komisiji za Pravičnost in mir,« ki je pod vodstvom nadškofa Antona Stresa v okviru Slovenske škofovske konference izdala poslanico z naslovom »Življenje ima prednost pred ideologijo in bojem za oblast«. V tej poslanici komisija oznanja: »Hkrati pa z zaskrbljenostjo opažamo, da del slovenske opozicijske politike veliko več truda in naporov vlaga v to, kako bi se znova dokopal do oblasti, kakor da bi sodeloval pri reševanju zdravja in življenja državljanov. To je sprevržena praksa. Skrb vzbuja tudi popustljiv in celo podpihovalski odnos do petkovih protestov. Saj bi protesti, ki jih stroka odsvetuje, hitro postali zanemarljivi, če jim potuhe ne bi dajala prevladujoča javna glasila na čelu z RTV Slovenija.«

Pravzaprav ne vem, na koga naj naslovim vprašanja, ki se mi porajajo. Ali naj naredim prijavo in ovadbo na pristojni organ. Čeprav sem kar »malo« v dvomu, ali ne bi dobil odgovora, da je pristojni organ preučil zadevo in da ni zaznal znakov kaznivega dejanja. Glede na »hojsanje« v policiji, o katerem je bilo tudi korektno poročano v istem dnevniku, sem torej »malo« skeptičen.

Ali naj naslovim vprašanja na Slovensko škofovsko konferenco? Definitivno ne. Glede na ločenost verskih skupnosti in države (7. čl. Ustave RS) se Cerkev, mislim seveda na RKC, absolutno ne bi smela vmešavati v politično dogajanje in politično življenje. Zato seveda ne želim odgovora od RKC oziroma Škofovske konference, ker sploh ne bi smela biti politični partner v političnih zadevah.

Ker vprašanja ne želim nasloviti tudi na predsednika države in ne na predsednika Vlade RS, ki sta aktivna akterja vseh negativnih dogajanj v državi, ter zato od njiju ne pričakujem ne odgovora in ne rešitev, javno postavljam vprašanja Državnemu zboru RS:

Kako to, da so prišle razmere v Sloveniji tako daleč, da se RKC lahko aktivno politično vmešava v dnevnopolitično dogajanje? Kdo je za to odgovoren? Kdo ima pravico in dolžnost odreagirati? Samo lepo prosim, da se ne sklicujete na vlado RS, ki je ob svoji izvolitvi obljubila, da ne bo odpirala ideoloških tem. Zakaj in od kdaj ima SŠK oziroma bolj natančno njena komisija pravico ocenjevati delovanje opozicije in petkovih protestov ter javne RTV? Kdo ji daje v tem zaslombo v državnem zboru, v vladi in na predsedniškem mestu? Ali je takšna zaslomba tudi pri Ustavnem sodišču RS? Ali se bo kdo iz RKC opravičil državnim organom in nam državljanom za to poslanico? Ali bo ta poslanica preklicana? Če ne bo, ali bo procesirana v skladu z našo zakonodajo? Še kar nekaj vprašanj se mi poraja, a naj bo zaenkrat dovolj.

Dovolite, da izrazim vse spoštovanje vsem vernim vseh veroizpovedi, kar naj ostane njihova privatna in intimna zadeva. Ni pa umestno, da se visoki cerkveni dostojanstveniki vmešavajo v dnevnopolitične, ekonomske, socialne, zdravstvene in druge zadeve. Smo že videli, kam so pripeljali razni Zvon 1 in Zvon 2, pa izkoriščanje gozdov, pa še kaj, da ne naštevam.

To, da sedanji oblastniki, tako posvetni kot cerkveni, poskušajo ustvariti novodobni srednji vek, nas vrniti v čase prejšnjega stoletja in še veliko dlje nazaj, je enostavno nesprejemljivo.

Vnaprej hvala DZ za kakršen koli odgovor.

Miloš Šonc, Grosuplje