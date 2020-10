V galeriji Aksioma so, potem ko so morali zapreti vrata, odprli okna. Pod sloganom #pridimimo in #pokukajnot! vabijo obiskovalce, da se pred galerijo ustavijo in vstopijo v vsebino razstave prek dotika elektronskih tablic, nameščenih na galerijskih oknih.

Neža Oder iz Aksiome je pojasnila, da iščejo nove načine, formate, da bi umetnost ohranili vitalno v tej novi realnosti, hkrati pa tudi vsebina razstave govori o različnih prostorih in interakcijah v njih. Umetnik Saša Sedlaček je izpostavil štiri prostore: javni prostor, ki pomeni prostor pred galerijo, zasebni prostor, kjer lahko obiskovalec prek oblomo.si na skupnem ali zasebnem računu rudari s kriptokovanci (Sedlaček jih je izdelal že lani in jih poslal v obtok), galerijski prostor, kjer je v času razstave tako imenovani Oblomo market in kjer se da kriptokovance tudi zapraviti, denimo za zaščitne maske, ter internet kot četrti prostor, ki je nekakšno vezivo med vsemi njimi in obiskovalci.

Predmeti v Oblomo marketu so tako zabavni kot resni, predvsem pa vabijo k razmisleku o spletnem delu, družbi brez dela, avtomatizaciji; o tem razmišljajo tudi znotraj Aksiominega programa Hiperzaposlovanje.

»V ospredju je torej vprašanje, kako bo videti družba in kako delo, ko delo ne bo več potrebno. O tem naj bi razmišljal vsak posameznik, medtem ko rudari in lenari,« je še izpostavila Neža Oder.

Razstava na oknih galerije Aksioma bo odprta do 26. novembra, vsak dan med 12. in 17. uro pa vas bo tam sprejela tudi galeristka, ki bo na voljo za dodatna pojasnila. im