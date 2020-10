Toda glej ga, zlomka. Čeprav je Poljska najbolj zgledna katoliška država, pa več kot dve tretjini prebivalcev ni dobilo dovolj močne doze verske vzgoje. V vseh mestih, kljub raznim prepovedim zaradi koronavirusa, so množične demonstracije proti odločitvi vlade in ustavnega sodišča. Seveda so takoj razglasili proteste za nezakonite. Ker protestniki vedo, kdo je idejni vodja takšne zakonodaje, so popisali s svojimi slogani tudi cerkvene zidove.

Katera vlada pa rada vidi proteste? Zato je vodja stranke Zakon in pravičnost (zakaj mi nimamo takšne stranke?) in prvi človek Poljske Jaroslaw Kaczynski uporabil vse vzvode zakona in pravičnosti. Izjavil je: »Tisti, ki pozivajo k protestom, in tisti, ki na njih sodelujejo, povzročajo splošno nevarnost. Zato so krivi resnega zločina. Protestniki želijo uničiti poljsko državo in poljski narod. Braniti moramo poljsko cerkev (cerkvene zidove) za vsako ceno.«

Dragi bralci, vse do sedaj prebrano je samo uvod tega dopisa. Zapisal sem ga za primerjavo s stanjem duha pri nas. Mi sicer nimamo stranke Zakon in pravičnost, imamo pa škofovsko »stranko«, ki ji pravijo Komisija Pravičnost in mir. To je sicer verska združba, toda ima svoje mnenje tudi o naših protestnikih, ki čakajo svoj veliki petek. Tudi mnenje te komisije se začne z Življenje ima prednost, toda: »Hkrati pa zaskrbljeno opažamo, da del slovenske opozicijske politike veliko več truda in naporov vlaga v to, kako bi se znova dokopal do oblasti, kakor da bi sodeloval pri reševanju zdravja in življenja državljanov. To je sprevržena politična praksa. Skrb vzbuja tudi popustljiv in celo podpihovalski odnos do petkovih protestov. Sicer pa bi protesti hitro postali zanemarljivi, če jim potuhe ne bi dajala prevladujoča javna glasila na čelu s TV Slovenija.«

Seveda je ta njihov zapis v nekoliko blažji obliki kot pri Kaczynskem, saj petkovih protestnikov niso obsojali, da so krivi resnega zločina, toda Kaczynski je govorec vlade in brani svoj obstoj na oblasti, komisija pa je verski produkt. V zapisu komisije nisem zasledil niti trohice evangelija. Ali ni njihova sveta dolžnost ravno širiti evangelija?

Še ena pripomba je tukaj umestna. Zgornji pamflet sem slišal na programu TV Slovenija. Kaj ni to njen podpihovalski odnos do Katoliške cerkve? Velikokrat lahko ravno na TV Slovenija poslušam prenos maše, nagovore raznih cerkvenih mož, ki so včasih celo razdiralni za slovenski narod. Te dni je TV Slovenija celo popestrila svoj program z nagovorom katoliškega govorca. Tako sem izvedel, da za 1. novembra ne bo šel na grob svoje matere. Brez TV Slovenija bi verniki ostali nevedni. Katoliški vrh vodi politiko, ki veliko več truda in naporov vlaga v to, kako bi njej naklonjena stranka ostala na oblasti, kakor da bi sodelovali pri reševanju zdravja in življenja državljanov.

Zaskrbljeno opažam, da TV Slovenija počasi postaja »govornik« Katoliške cerkve. V tem pogledu se strinjam s komisijo, da TV Slovenija res mogoče izvaja sprevrženo prakso. Sicer pa bi Katoliška cerkev hitro postala zanemarljiva, če jim potuhe ne bi dajala prevladujoča javna glasila s TV Slovenija na čelu. Nasvet: ne kolji kure, ki ti nosi zlata jajca.

Toni Jurjec Brezovica pri Ljubljani