Skupina Prevajalci, na pomoč! je bila na družbenem omrežju facebook že pred leti ustanovljena, da bi si njeni člani pomagali pri trenju prevajalskih orehov, torej jezikovnih zagat. Od poslabšanja socioekonomskih razmer, ki od krize leta 2008 naprej močno zaznamujejo tudi področje prevajanja, pa so v skupini pogoste tudi objave, v katerih posamezniki iščejo prevajalca za svoj trenutni projekt. Ena takih objav je v skupini nedavno sprožila debato, kakšna naj bi bila minimalna prevajalska tarifa, ki še omogoča dostojno preživetje.

Nekomu – nemara lastniku kakšne od prevajalskih agencij – se je to, kot kaže, zdelo problematično, zato je na agencijo za varstvo konkurence (AVK) vložil anonimno prijavo. AVK je skupino opozorila zaradi »omejevalnih ravnanj« – s pogovori o najnižjih še »higieničnih« cenah naj bi preprečevali, omejevali in izkrivljali konkurenco na prevajalskem trgu. Problematični naj bi bili tudi priporočilni tarifniki prevajalskih društev.

Škoda za potrošnike

Določitev (minimalne) cene ima, ne glede na to, ali je sprejeta s tarifo ali v obliki priporočenih cen, že po naravi za cilj izključitev in omejevanje konkurence in je izrecno prepovedana s 6. členom zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 101. členom pogodbe o delovanju EU, ob tem opozarjajo na AVK. »Podjetja na trgu med seboj tekmujejo predvsem s ceno. Z določitvijo minimalnih cen prevajalskih storitev pa se med podjetji na trgu omeji oziroma prepreči cenovna konkurenca, saj se z določitvijo minimalne cene izključi negotovost o poslovanju konkurenta. To ima za posledico višje cene teh storitev, običajno tudi ohranitev tržnega deleža in ohranitev oziroma povečanje dobička podjetij, ki ga v primeru, da bi morala tekmovati s ceno, ne bi dosegla,« pojasnjujejo.

Kot dodajajo, »prevajalcem takšna določitev cen tudi preprečuje, da bi na podlagi ekonomsko utemeljenih parametrov določili nižje cene, posledično pa so cene višje. Za potrošnika pa to pomeni, da za storitev prevajanja ne more plačati manj, kot je določeno s tarifo oziroma na podlagi priporočenih cen, s čimer je izkazana tudi škoda za potrošnike.«