Je razlog za nesoglasja (tudi) Vida Žurga?

Organi družbe Telekom Slovenije so se po odstopu treh nadzornikov znašli v pat poziciji, saj na vrhuncu epidemije ne morejo izvesti skupščine in imenovati novih. Nadzorni svet pa se ne more zediniti o tekočih zadevah. Zagato lahko reši sodišče, ki lahko v nujnih primerih začasno imenuje nadzornike.