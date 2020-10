Prevaranti so med letoma 2015 in 2019 imeli štiri zmagovalne lističe. Do njih pa so prišli tako, da so vdrli v računalniški sistem, da so vedeli, v kateri prodajalni so zmagovalni listki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dva listka za praskanje sta bila vredna po pet milijonov evrov, dva pa po sedem. Pravila loterije so sicer jasna, da zaposleni ne smejo sodelovati pri teh igrah na srečo. Zato so prevaranti svoje dobitke uredili preko sorodnikov ali prijateljev ter si del zaslužka razdelili. Policija je v operaciji zasegla premoženje v vrednosti več kot 27 milijonov evrov. Dvanajstim vpletenim osebam pa očitajo goljufijo, hekerski napad, trgovanje ukradenih dobrin in pranje denarja.