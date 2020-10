Tipičen dokaz, da trenutno vse ni tako, kot bi moralo biti, je one dni v reviji Zvezde Lady podala glasbena učiteljica in pevska zvezdnica narodno-zabavne glasbe Brigita Šuler, ki ima običajno za noč čarovnic prav posebne obrede. Z nečakoma vsako leto na priljubljen čarovniški praznik izrezuje buče in obiskuje parke groze, letos pa je buče na vrtu posadila zato, da jih bo pojedla oziroma skuhala in iz njih pripravljala juhe, omake, narastke, zelenjavne pite in podobne kulinarične mojstrovine. Zdaj pač ni čas za tovrstne ekshibicije in zganjanje afen. Stvari so resne. Napočil je trenutek, da se napolni domača kašča.

Naslednji covid bi znal biti hujši

Kot ugotavljajo trgovci, je že zelo opazno povečano povpraševanje po testeninah, moki in kvasu, vendar obljubljajo, da ne bo ničesar zmanjkalo. Prav ničesar, niti toaletnega papirja ne, mirijo pred nepotrebnim kopičenjem zalog. Ampak kot je za državno agencijo STA povedala vodja oddelka za mikrobiološke raziskave v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Maja Rupnik, mikrobiologinja, so trenutne razmere mačji kašelj v primerjavi s tem, kar nas morda čaka prihodnjo jesen, zato uživajmo zdaj, dokler še lahko. Pa čeprav na popotovanju iz dnevne sobe v kuhinjo, iz kuhinje do hladilnika in naprej do kakšne druge večnamenske sobane. »Lahko pride covid-20 ali pa nova oblika gripe in lahko se zgodi, da bo naslednji novi povzročitelj še nevarnejši. Pravzaprav imamo zdaj še srečo, da je prišel covid-19, ki se sicer izredno hitro širi, a je še vedno razmeroma blag. Lahko bi bili soočeni z obliko koronavirusa, ki bi se tako dobro širil kot covid-19, a bi bil dosti bolj smrtonosen,« je Rupnikova pomirila vse tiste, ki mislijo, da ob policijski uri, nošnji mask, prepovedi obiskovanja bližnjih in daljnih sorodnikov ter prijateljev sem pa tja začutijo cmok v želodcu.

Da pa so stvari skrb vzbujajoče že to jesen, je pokazala anketa v reviji Nova, kjer so raziskovali, kako znani obrazi doživljajo policijsko uro. »Nekateri so besni, zaskrbljeni, tretji pomirjeni. Večina jih molči!« so s poudarjenim klicajem na koncu namignili, da je psihofizično zdravje naših znamenitih državljanov že krepko načeto. No, med njimi prav zagotovo ni nekoč popularnega pevca Božidarja Wolfanda Wolfa, ki po večletnem premoru in vrnitvi na rodno in domačo grudo, ponovno išče samega sebe v svetu glasbe iz zakladnice obveznih kvot. »Življenje je lahko zanimivo tudi med policijsko uro. Z bližnjim si ustvarite sladke trenutke in skupaj ustvarite nekaj dobrega in okusnega. Midva z Ano sva si naredila zdrave rumove kroglice, vendar po 'keto' receptu,« je Božidarjev nasvet, ki bo marsikoga ohrabril med večerno izolacijo in policijsko uro. Dober nasvet, kako se spopasti z nadlogami in ovirami novodobnega načina življenja, je one dni razkril tudi najbolj trendovski, najbolj tehnološko podkovan in najbolj čislan slovenski župnik Martin Golob. Tisti, ki so ga iz Bohinja premestili v Grosuplje, kjer se je še bolj zvezdniško razcvetel. Vsakodnevne maše, ki jih prenaša po spletu, menda podirajo absolutne rekorde v gledanosti, za nameček pa je edini, ki ima pri maši prisotne svoje farane. »Brez skrbi, ne gre za nobeno kršitev ukrepov, v klopeh cerkve svetega Mihaela namreč sedijo župljani iz kartona. Na njih so napisana imena najrazličnejših skupin, ki delujejo na območju župnije. Od gasilcev do zdravstvenih delavcev, policistov, župnijskih in občinskih sodelavcev pa do podjetnikov, Romov, ostarelih in drugih. Na svoj način je tako župnija povezana tudi v teh izolacijskih časih,« se je na spletnem mestu Aleteia.org s svojimi kartonastimi podaniki in iznajdljivostjo javno pohvalil župnik Martin.