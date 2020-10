Huaweijeva pametna ura watch gt 2 pro je nadgradnja lanske pametne ure gt 2. Pri tem gre dodati, da je strojna oprema ure ostala nespremenjena, so pa pri Huaweiju močno posodobili programsko opremo in pri izdelavi ohišja stavili na izbrane materiale. Nastala je ura, ki ima pester nabor storitev, vključno z najpomembnejšimi, zanemariti pa ne gre niti prefinjenega videza. Premijska izkušnja seveda tudi nekaj stane. Okoli 330 evrov, če smo natančni. Kaj dobimo za to vsoto?

Pri oblikovanju ure watch gt 2 pro se je Huawei držal tradicije. Če je bila lanska gt 2 bolj športnega videza, je tokrat v ospredju čista eleganca. Ohišje iz titana ponuja minimalističen in čist videz, na desni strani pa najdemo dve kroni oziroma gumba. Steklo je safirno in obljublja odlično odpornost proti praskam. Pod steklom najdemo AMOLED zaslon z diagonalo 35 milimetrov in ločljivostjo 454 x 454 pik. Zaslon obdaja črna obroba debeline 4 milimetrov, kar pomeni, da bi bil zaslon lahko še nekoliko večji, daje pa obroč uri tisti klasični videz. Hkrati zaslon ni premajhen. Sporočila in drugi podatki so vidni brez napora, če seveda nimate že tako težav z vidom. Hrbet ure je prijeten na koži in tudi ob celodnevnem nošenju ure ne moti.

Prijetno telefoniranje z uro Nabor storitev ure, kot rečeno, premore vse ključne. Beleži korake, čas aktivnosti in gibanja, meri srčni utrip in količino kisika v krvi, spremlja trajanje in vzorce spanja, lahko vklopite tudi samodejno preverjanje stresa. Ob tej biometriji je na voljo še prikazovanje vremenske napovedi in prejetih obvestil sms oziroma drugih odobrenih aplikacij. Ker ura podpira slovenski jezik, ni bilo nobenih težav s prikazovanjem šumnikov, smo pa zopet opazili, kot že pri watch fit, da ura ne prikazuje vsebine prejete pošte v aplikacijo gmail. Prav tako ne prikazuje emotikonov. Veseli smo, da ura omogoča nadzor predvajanja in glasnosti glasbe na povezanem mobilniku. Za nameček ura premore 4 GB diska in dovoljuje, da nanjo naložimo glasbo, ki jo lahko nato poslušamo neposredno z ure. Zanimiv dodatek, še boljši, pa je zmožnost zavračanja in javljanja na telefonske klice z ure. Ura ima poleg relativno zmogljivega zvočnika vgrajen tudi mikrofon, kar pomeni, da boste lahko telefonirali brez posega po mobilniku. V javnosti to morda ni najbolj pametna poteza, odvisno od tega, kako cenite zasebnost telefonskih pogovorov. Zna pa priti zelo prav doma, da vam ni treba iskati mobilnika. Priročno je tudi za starše majhnih otrok, ki med lovljenjem malčkov nimajo priložnosti k ušesu varno držati dragih in za padce občutljivih mobilnikov. Kvaliteta zvoka med klicem je od prvih pametnih ur že močno napredovala. Med pogovori prek watch gt 2 pro smo tudi ob cestah sogovornike dobro slišali, oni pa so razločno slišali nas.