Torkov odstop predsednika Barcelone Josepa Marie Bartomeua je očitno blagodejno vplival na nogometaše iz katalonske prestolnice, ki so v derbiju drugega kroga lige prvakov v gosteh z 2:0 premagali Juventus. Španski predstavnik je do uspeha prišel na zelo prepričljiv način in italijanskemu prvaku v najelitnejšem evropskem tekmovanju zadal šele drugi poraz na zadnjih 25 domačih tekmah. Z bržkone najboljšo predstavo v letošnji sezoni so gosti v najkrajšem možnem času preboleli sobotni poraz proti Realu Madrid in v skupinskem delu ostali neporaženi še na enajstem zaporednem gostovanju. »Bolje se po vseh pretresih v klubu ne bi mogli odzvati. Veliko je bilo govoričenja, a naša ekipa si želi le zmagovati,« je po tekmi dejal branilec Barcelone Sergi Roberto.

Z izjemo Antoina Griezmanna, ki ne najde izhoda iz strelske krize, na igrišču ni bilo nerazpoloženega nogometaša Barcelone. Trenerja Ronalda Koemana lahko veseli izvrstna igra na sredini igrišča, kjer sta ritem narekovala Miralem Pjanić in komaj 17-letni Pedri. Najstnik, ki se je poleti za pet milijonov evrov klubu pridružil iz Las Palmasa, je imel od 41 podaj kar 39 uspešnih, od tega 32 na nasprotnikovi polovici. »Za igralca svojih let je pokazal neverjetno mirnost in prepričanost vase. Je velika pridobitev za Barcelono,« je vezista pohvalil Ronald Koeman, a pristavil, da bi morali njegovi igralci tekmo odločiti že mnogo prej in ne v 91. minuti, ko je končni izid po uspešno izvedeni enajstmetrovki postavil Lionel Messi.

Argentinec je bil znova med najboljšimi posamezniki na igrišču. Poleg drugega gola je prispeval tudi asistenco za prvega Ousmanu Dembeleju in navdušil italijansko nogometno legendo Chrsitana Vierija. »Je čarovnik, Harry Potter nogometa. Ko se bo upokojil, bom prenehal gledati televizijo, saj ne bo nič pametnega za spremljati,« je dejal 47-letnik.

»Kje je bil Juventus?« pa so se po anemični predstavi Torinčanov spraševali italijanski mediji in kritično pripomnili, da bodo s tako zmedeno igro, prepleteno z napakami, v Evropi težko konkurenčni najboljšim. Nemoč moštva trenerja Andrea Pirla na tekmi ponazarja tudi podatek, da njegovi igralci z izjemo treh razveljavljenih zadetkov Alvara Morate zaradi prepovedanega položaja na celotni tekmi niso v statistiko vpisali niti enega strela v okvir nasprotnikovih vrat, kar se jim na domačem stadionu ni primerilo že več kot 15 let. »Upam, da bom lahko že kmalu računal na nekatere ključne igralce. Težko je odigrati več tekem zapored z istimi nogometaši,« je po tekmi potožil Andrea Pirlo, ki je zaradi okužbe s koronavirusom v napadu močno pogrešal predvsem zvezdnika Cristiana Ronalda.