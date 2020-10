Športne prireditve in koncerti so pod določenimi pogoji lahko varni

Raziskave nemških strokovnjakov kažejo, da so koncerti, športne prireditve in podobni dogodki kljub pandemiji novega koronavirusa lahko varni, današnjo raziskavo povzema nemška tiskovna agencija dpa. Seveda so za izvedbo potrebne stroge omejitve.