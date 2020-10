Zadnja pika: Stranpoti

Zmeraj se sprehodi po isti poti, od doma do podjetja je zgolj poldrugi kilometer. Masko, ki jo je marca sešila tašča, si je zgledno potisnil čez nos in korakal po desnem robu pločnika. Prvič se mu je zdelo, da mu je prijetno pod njo, jutro je bilo sveže. Prihod v službo si je, kot vedno, načrtoval tako, da je imel še čas za kavico iz avtomata in cigareto. Nič se ne prileže tako kot prvi vdih dima, ko si snameš presneto obrazno plenico.