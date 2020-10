Nobenega dvoma ni, da so pred tem režimom javno zdravstvo, javno šolstvo, kultura in okoljevarstvo že na kolenih. Mladi, ki terjajo resnico in svobodo, so sodrga. Umetniki in znanstveniki paraziti. Socialno ogroženi so lenuhi in nesposobneži. Gospodarstvo in sindikati opotekavo moledujejo za usmiljenje in milost preživetja. K vsemu temu pa sodijo tudi neobvladljive, strah vzbujajoče stiske v domovih za ostarele in seveda zmeraj bolj polne mrtvašnice… Skratka, ob virusu, ki je bolj ali manj prizadel vse evropske in druge države, so pravzaprav zgoraj našteti dosežki aktualne politike tisto, kar nas dela izjemne in komajda primerljive s še kakšno izjemo med preostalimi.

Da, gospa Janja Sluga in gospod Franc Jurša, pod vsem tem sta tudi vajina podpisa – zelo izpostavljena podpisa – ki ju bo težko izbrisati.

Politično izrabljanje krize in človeških stisk je neodgovorno, zavržno ravnanje

Ker je ta režim zmago v prvem soočenju z virusom pompozno proslavil s paradnim preletavanjem vojaških letal, bi iz tega lahko razbrali tudi to, da je v virusu uzrl politično sredstvo. Kar ga v primerjavi s preostalimi evropskimi politikami zagotovo dela izjemnega. Saj se je s tem v spopadanju z virusom in hudo naravno nesrečo docela razgaljeno izpostavilo nekaj zelo zavržnega – torej izkoriščanje nesreče za politični boj in politično dobičkarstvo. S tem je tudi pristojna stroka dobila drugotno vlogo. Čeprav je ves čas korektno opozarjala, da gre v tej nesreči za naravno dejstvo, ki ga je treba obravnavati z vso strokovno previdnostjo in resnostjo. Toda režim jo je upošteval ravno toliko, kolikor mu je ustrezalo. Zato so vsi politični odkloni, vsa zgolj politično motivirana početja ob spopadanju s to naravno nesrečo jasen prispevek te politike k današnji slovenski družbeni katastrofi.

Stroka je torej že na začetku jasno opozarjala, da gre za resno nevarnost, za zdravje velikega števila ljudi, tudi za mnoge potencialne smrtne žrtve in nepredvidljive družbene posledice. To smo, skratka, vedeli. Zato smo v prvem valu opozorila in navodila vzeli dovolj resno, da se je epidemija sorazmerno hitro polegla. Toda režimski um je v vsem tem prepoznal politično priložnost. Zato se je od na videz zgolj neumnega proslavljanja slovenske zmage nad virusom z vojaškimi letali naprej in glede na jasna stališča pristojne stroke samo še potrjevalo, da se je slovenska režimska politika v odnosu do virusa odločila za svojo politično igro. Tako je pompozno letalsko vojaško parado mogoče videti kot slepilni režimski manever. Še toliko bolj, ker se je vedelo, da virus po prvem valu ne bo premagan in ne bo izginil. Prav tako se je vedelo, da je na primer hrvaški turizem lahko priročno gojišče tega virusa za njegov ponoven vnos in ponovno razsejanost v jesenski in zimski čas. In zdaj se ve, da režim to naravno nesrečo v odnosu do medijev, kulture, okoljevarstva, deklariranih demokratičnih standardov in civilne družbe še kar naprej izrablja kot politično sredstvo za dosego svojih političnih ciljev.

Vsekakor je torej režim kljub drugačnim stališčem stroke s svojimi slepilnimi manevri dosegel, da so državljanke in državljani v začetku poletja verjeli v politično zmago nad virusom. Temu so radi verjeli. In v prevelikem številu preslišali stroko. Saj je režim na široko odprl vrata v na primer hrvaški turizem. In jih gluh za svarila stroke mnogo prepozno zaprl.

Sedanje razmere kažejo, da se je ta naš režim usodno uštel. Da je ob neupoštevanju stroke lahkomiselno podcenil predvsem moč narave. Vsak dan bolj je jasno, da posledic svojih dejanj ne obvladuje več. In da krivdo panično, nerazsodno pripisuje državljanom, medijem, opoziciji, protestnikom, kulturnikom in komur pač kdaj nanese. Spričo tega je seveda težko spregledati, da ta isti režim zdaj kot nekakšno strašilo tako pred lastnimi državljankami in državljani kot tudi pred Evropo in svetom le še slepo in nemočno krili in klati na vse strani – in da mu velika večina razsodnih ljudi ne zaupa.

