Na vrhuncu hladne vojne v petdesetih letih prejšnjega stoletja je simpatiziral s francoskimi komunisti: obsodil je gulage v Sovjetski zvezi, se upiral intervenciji na Madžarskem in se zavzel za mir v Alžiriji. Za dokončen teoretski preobrat od fenomenološko-eksistencialistične filozofije k ideji marksizma velja njegovo drugo osrednje delo Kritika dialektičnega uma (1960), s katerim je zaslovel po vsem svetu. V šestdesetih letih se je pridružil mednarodnemu Russellovemu razsodišču za vojne zločine in se začel zavzemati za pravice Vietnamcev. Pisal je peticije in manifeste ter odhajal na dolga potovanja po Sovjetski zvezi, Kitajski in Kubi. Njegova filozofska razmišljanja so se udejanjala tudi v njegovih literarnih delih. Literarni prodor je dosegel z romanom Gnus (1938), njegovi znani drami sta tudi Muhe (1943) in Umazane roke (1948). Leta 1964 so mu podelili Nobelovo nagrado za književnost, a jo je iz moralnih razlogov zavrnil.

Fotografski mojster Henri Cartier-Bresson in Sartre sta si delila marksistične in humanistične poglede na svet, Sartre je napisal celo predgovor k zbirki Cartier-Bressonovih fotografij Od ene Kitajske k drugi (D'une Chine a l'autre, 1954). Slovit filozofov portret je nastal leta 1946 in ga prikazuje, ko stoji na Pont des Arts. Fotograf je poskrbel, da je Sartre videti moder in premišljujoč. im