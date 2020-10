Franja Bojc Bidovec, zdravnica in partizanka: Svobodi in soncu naproti

Poznaš Partizansko bolnico Franja? Danes je do nje urejen dostop za obiskovalce, med vojno pa je bila pot do nje težavna in je zaradi varnosti vodila po strugi potoka, tudi čez nekaj manjših slapov. Ranjencem so ob prihodu in odhodu celo zavezali oči, da ne bi mogli ničesar izdati.