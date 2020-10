Peter Kovačič Peršin, književnik, teolog, erudit: Ko idejni spor preraste v boj na življenje in smrt, zahteva kri

Reformacija je brez dvoma eno najpomembnejših obdobij v zgodovini slovenstva. Trubar in sodobniki so ga v času, ko se je lomil stari vek in v krčih nastajal novi, duhovno, politično in kulturno umestili na zemljevid Evrope. Reformatorje upravičeno častimo, upravičeno smo jim namenili praznik.