Da nam na odgovor na to vprašanje ne bi bilo treba čakati, si je torej, kot so prepričani nekateri filmski ustvarjalci, treba prizadevati za to, da Trump ne bi bil izvoljen še enkrat. In to britanski komik, ki ga poznamo tudi kot Ali G-ja in Brüna, lahko stori z edinim učinkovitim orožjem, ki ga ima – satiro, v primeru Borata 2 politično. Štirinajst let po prvem Boratu, v katerem je najbolj priljubljen Cohenov alterego, kazahstanski novinar Borat Sagdijev, v Ameriko odpotoval prvič, v mokumentarcu z naslovom Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan Ameriko obišče znova. Ta se je, kot ugotavlja, v 15 letih močno spremenila. Ljudje so prilepljeni na telefone, v trgovinah s pustnimi maskami prodajajo Boratove kostume, na družbenih omrežjih in v družbi pa so se razmahnile teorije zarote in sovražni govor. In to do te mere, da skrajni desničarji verjamejo, da Hillary Clinton pije kri dojenčkov, da bi Baracka Obamo najraje okužili z »wuhanskim virusom«, novinarje pa razkosali, »kot to počnejo Savdijci«.

Nagovarja Jude in ženske Drsenje v avtoritarnost in odkrit rasizem, na katerega opozarja Cohen, se bo s Trumpom po njegovem mnenju samo še nadaljevalo, zato se mu je zdelo ključno, da Američani film vidijo pred volitvami. In čeprav večina platform za ogled videa na zahtevo, s katerimi se je dogovarjal za prikazovanje v oktobru, tej ideji ni bila naklonjena, mu je na koncu uspelo skleniti dogovor z Amazonom Jeffa Bezosa, tistega milijarderja, ki ne skriva svoje nenaklonjenosti do Trumpa. Bezos si kot daleč najbogatejši človek na svetu lahko privošči jezo ameriškega predsednika, drugi pač malo manj. »Želeli smo opozoriti ženske, za koga bodo glasovale – oziroma za koga ne bodo glasovale. Če si ženska in ne glasuješ proti temu človeku, naj ti bo jasno, kaj počneš za svoj spol,« je v intervjuju za The New York Times pojasnil Cohen in s tem dal vedeti, da poskuša »spreobrniti« predvsem konservativne ženske. Tega, da k glasovanju za demokratskega kandidata Joeja Bidna spodbuja tudi Jude, pa sploh ni treba omenjati. Cohen, čigar stara mama je že leta 1936 pobegnila iz Nemčije v Izrael, je Jud, ki tekoče govori hebrejsko. Nekaj časa je na Cambridgeu študiral antisemitizem, zagnal je tudi kampanjo Stop Hate for Profit (Ustavite sovraštvo za dobiček), s katero se bori proti sovražnemu govoru na družbenih omrežjih. »Če bi Facebook obstajal v tridesetih letih prejšnjega stoletja, bi dovolil Hitlerju, da objavi 30-sekundne oglase o svoji ’rešitvi judovskega problema’,« je prepričan Cohen, ki ga ne tolaži niti dejstvo, da je Jud tudi najljubši Trumpov zet, mož Ivanke Trump Jared Kushner. »Spomnim se, da je moj zdaj že pokojni oče gledal Trumpa med volilno kampanjo. Vprašal sem ga, kaj meni o njem, on pa mi je rekel: ’Dve stvari. Je izjemno zabaven. Veliko zabavnejši je od Hillary. Druga stvar pa je, da je fašist.’ Moj oče je bil rojen leta 1932. Videl je fašiste na ulici, črnosrajčnike, ki so pretepali Jude. In vedel je, kaj je fašizem.«

Teorije zarot in lažne novice Nekoliko bolje je Trumpa iz prve roke spoznal tudi Sacha Baron Cohen sam, ko ga je kot Ali G leta 2003 intervjuval in mu ponudil poslovno sodelovanje pri prodaji rokavic za uživanje sladoleda. Trump ga je kasneje ozmerjal kot retardiranca, Cohen pa je že takrat dojel, da si Trump želi prisvojiti izraz »lažne novice«, s katerim so novinarji označevali njegove izjave, ter ga obrniti sebi v prid – tako, da je kot lažne novice začel označevati vse, kar ni ustrezalo njemu. In snežna kepa lažnih novic, med katerimi je danes poleg zanikanja koronavirusa ena od najpopularnejših ta, da se holokavst ni nikoli zgodil, se je začela valiti, dokler med Trumpovim predsednikovanjem ni postala neobvladljivo velika. Ljudje so začeli verjeti največjim neumnostim, kar v Boratu 2 nazorno prikaže tudi Cohen, ko v izolaciji zaradi koronavirusa pet dni preživi z dvema privržencema teorij zarot. »Gre za popolnoma običajne, dobre ljudi, ki pa so jih hranili z lažmi,« je o svojih kratkotrajnih sostanovalcih, Jimu in Jerryju, ki ju spoznamo v Boratu 2, povedal Cohen in takšnih ljudi je v Ameriki vedno več, hkrati s tem pa je, ko govorimo o sovraštvu in sovražnem govoru, vedno več stvari tudi sprejemljivih. Tako Cohen kot Borat v trgovini zlahka kupi kletko za svojo hčerko in plin za usmrtitev Romov, njegovo opazovanje trenutne ameriške mentalitete v nekaterih delih države pa vrhunec doseže prav v srcu demokracije, New Yorku. Nekdanjemu newyorškemu županu ter prijatelju in odvetniku predsednika Donalda Trumpa Rudyju Giulianiju Cohen podtakne bolgarsko igralko Mario Bakalovo, ki v filmu igra Boratovo 15-letno hčerko, njun intervju pa se konča z Giulianijem na postelji hotelske spalnice, na kateri si v hlače leže začne tlačiti srajco. Prizor, ki naj bi bil za Giulianija oziroma republikance najbolj obremenilen, naj bi prikazoval Giulianija, ki si boža spolovilo, a je njegov izgovor, da si je le popravljal srajco, verjetno resničen. Ni pa po drugi strani nedolžno to, da se je 76-letni Giuliani sploh znašel v spalnici z domnevno 15-letnico. Anekdota z Giulianijem je le ena v vrsti Cohenovih opozoril, ki jih v podobi seksističnega Borata namenja ženskam, tistim ženskam, ki so na prejšnjih volitvah oddale svoj glas za Trumpa. Tako med drugim lahko vidimo, kako duhovnik v kliniki za splave 15-letnici odsvetuje splav, čeprav ji je otroka naredil njen oče, »ker se Bog nikoli ne moti«, ali pa naslajanje ostarelih konservativcev nad mladoletnicami na debitantskem plesu v južnjaški Georgii. Edina pozitivna oseba v filmu je temnopolta varuška, ki ji Borat v nekajurno varstvo zaupa svojo hčerko, s čimer Cohen nedvoumno izrazi podporo gibanju Black Lives Matter. Da ne bi kdo kljub vsemu videnemu zgrešil namena filma, pa nas oziroma Američane na koncu še posebej opozori, naj gredo na volitve.