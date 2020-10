Kronski princ Mohamed bin Salman, ki ga partnerica pokojnega Hašokdžija pred ameriškim sodiščem toži zaradi domnevnega naročila uboja kritičnega novinarja, je v prejšnjih letih odprl polje civilnih svoboščin žensk v kraljevini tudi zato, da bodo lahko aktivneje sodelovale v gospodarstvu. Z zakonsko podlago zdaj lahko vozijo avtomobile in potujejo samostojno, v realnosti pa morajo za oboje še vedno prositi svojo družino ali soproga, ki jim želja – tako kot prej – praviloma ne odrekajo. Nova znanilka večjih pravic žensk v najbolj konservativni arabski državi je v teh dneh postala Amal Jahja al Moalimi. Potem ko je prvo veleposlaniško mesto ženski – in to v najpomembnejši savdskoarabski partnerici, v ZDA – pripadlo princesi Rimi bint Bandar, je druga veleposlanica kraljevine postala še Moalimijeva. Svojo državo bo zastopala na Norveškem. V Savdski Arabiji, ZDA in Veliki Britaniji izobražena Moalimijeva je svoje življenje posvečala človekovim pravicam. Oblasti v Riadu so jo imenovale za generalno sekretarko komisije za nacionalni dialog, pred imenovanjem za veleposlanico pa je vodila komisijo za človekove pravice v kraljevini. Moalimijeva je že pred časom pojasnjevala, da je večje opolnomočenje žensk v kraljevini del Bandarjeve Vizije 2030, ko naj bi država dosegla tako gospodarsko kot družbeno transformacijo. Sama ocenjuje, da se močno spreminja tudi odnos moških do žensk. »Veseli so, ko ženske dosežejo uspeh v svoji karieri. To je ena od značilnosti savdskih moških. Sposobni so ustvariti takšno okolje, ki bo služilo tako njim kot ženskam,« je prepričana.