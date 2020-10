Svetlana Makarovič o tem, da bi lahko na grobovih namesto peska in rož sadili peteršilj in razna zelišča

“Dandanes pokopališča zavzemajo velike površine in pri nas je tradicija, da so prekriti z okrasnim peskom ali marmornatimi ploščami ter kančkom zemlje, na katerega posadijo cvetje. Zakaj pa ne bi na grobove sadili peteršilja, raznih zelišč in še česa drugega.”