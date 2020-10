Več na novinarski konferenci predstavlja vladni govorec Jelko Kacin. Na konferenci sodelujejo še minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager in docentka dr. med. Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Na Hrvaškem rekordno število novih okužb Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob opravljenih 9679 testih potrdili 2776 novih okužb s koronavirusom. Gre za najvišje število novih okužb v enem dnevu od izbruha epidemije spomladi. V sredo je umrlo še 18 bolnikov s covidom-19, s čimer je število smrtnih primerov te bolezni preseglo 500. Doslej so najvišje dnevno število na novo okuženih na Hrvaškem zabeležili minulo soboto, ko so v 24 urah našteli 2421 novih primerov. Na Hrvaškem je trenutno 14.031 aktivnih okužb. V bolnišnicah zdravijo 985 bolnikov, med njimi jih je 71 na ventilatorjih, navaja nacionalni štab civilne zaščite.