V Palermu so protest organizirali lokalni podjetniki ob 18. uri. Nekaj protestnikov je proti policistom metalo petarde in steklenice. Policisti so jih nato razgnali. Ena od petard je poškodovala uslužbenca italijanske televizije Mediaset.

V Veroni je prišlo do spopadov med policisti in skrajnimi desničarji, ki so protestirali proti vladi in ukrepom. Protestniki so na policiste metali petarde, ti so odgovorili s solzivcem.

V Genovi se je na glavnem trgu zbralo okoli 500 protestnikov. Nekateri so metali steklenice, petarde in dimne bombe. Škode ni bilo, policija pa je proteste razgnala, poroča Ansa.

Od konca tedna so po Italiji v več mestih potekali protesti, tudi nasilni, proti novim omejitvam. Oblasti menijo, da nasilje nima skupnega imenovalca, temveč da ga je mogoče pripisati privržencem desnice in levice, navijaškim skupinam in elementom, povezanim s kriminalom.

Italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese je pred senatnim odborom v sredo izpostavila, da so ob protestih državljanov tudi "priče epizodam nasilja in urbanega bojevanja, ki ima občasno izgovor v nezadovoljstvu, udeleženi pa so posamezniki, ki nimajo nikakršne povezave s kategorijami prebivalstva, ki so prizadete z vladnimi ukrepi".

Levosredinska vlada v Rimu je v ponedeljek uvedla nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Med drugim je odredila zaprtje restavracij in barov ob 18. uri. Zaprli so kinodvorane, gledališča, bazene in športne dvorane. Vlada je ob tem sprostila več kot pet milijard evrov nujne pomoči za delavce in podjetja, ki so najbolj prizadeti zaradi vnovičnega zaprtja.

Premier Giuseppe Conte je v parlamentu v sredo znova branil ukrepe. "S tem ko varujemo javno zdravje, varujemo tudi gospodarstvo," je poudaril. "Zavedamo se, da so ukrepi strogi, a so nujni za zajezitev okužb. Drugače bo epidemiološka krivulja popolnoma ušla izpod nadzora," je dejal poslancem.

V Italiji je dnevno število novih okužb v sredo doseglo rekordnih skoraj 25.000. V državi z okoli 60 milijonov prebivalcev je v 24 urah umrlo še 205 bolnikov s covidom-19, skupno okoli 37.900.