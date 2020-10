V petek bo deloma sončno, na vzhodu občasno tudi pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju do 10, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Oba dneva bo zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost.