Miles Taylor, ki je zadnje mesece veliko nastopal po televizijah in vztrajno zanikal, da je on Anonimni, je v sredo tvitnil, da je Trump človek brez vsakega karakterja, priznal avtorstvo kritičnih besedil in pozval vse druge podobne, naj še oni stopijo iz sence.

Taylor je zapustil Trumpovo vlado junija letos in pri tem podprl predsedniško kandidaturo demokrata Joa Bidna.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je v odzivu sporočila, da je Taylor nekdanji razočarani uradnik nižje ravni, ki je ob tem še lažnivec in strahopetec. "Zato ljudje sovražijo Washington. Lažnivci z dvema obrazoma, ki uveljavljajo svoje agende na škodo ljudstva. To je obraz močvirja," je tvitnila. Šef kabineta Bele hiše Mark Meadows je Taylorjevo samorazkritje označil za veliko sramoto.

Taylor je kot Anonimni nekoliko razburil javnost septembra 2018, ko je razkril, da so v ameriški vladi posamezniki, ki nasprotujejo politiki Trumpa, vendar ostajajo v vladi, da preprečijo večjo škodo. Trump je sprožil veliko operacijo iskanja identitete Anonimnega, ki ga je skupaj s člani vlade imenoval za strahopetca, izdajalca in še kaj.

New York Times je vedel za koga gre, vendar je ščitil Taylorjevo identiteto vse do srede, ko jo je potrdil, ker se je Taylor odpovedal anonimnosti. Taylor je potem lani novembra prav tako pod psevdonimom Anonimni izdal še knjigo z naslovom Opozorilo, v kateri predsednika ZDA opisuje kot eksplozivnega, nepredvidljivega in nesposobnega.

Taylor je trenutno sodelavec ameriške televizije CNN. Njeni voditelji, med njimi Anderson Cooper, so ga večkrat vprašali, ali je on tisti Anonimni, kar je doslej zanikal. Taylor je v sredo sporočil, da je ostal anonimen, da se razprava osredotoči na vsebino njegovih trditev in ne na osebo, ki jih objavlja.

Menil je še, da se država sedaj več ne more zanašati na birokrate, kot je bil sam, ker je Trump večino takih že odslovil. "Trump si ne zasluži drugega mandata, mi pa si res ne zaslužimo, da gremo skozi to," je še sporočil Taylor.