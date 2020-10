Pretresi, ki so se v teh dneh zgodili zaradi odstopa predsednika Josepa Mariee Bartomeua in poraza proti Realu Madridu, igralcem Barcelone niso prišli do živega. Z eno najboljših predstav v letošnji sezoni so v Torinu nadigrali Juventus in vpisali še drugo zmago v skupinskem delu lige prvakov.

»Forza Juve,« je pred tekmo torinske zasedbe in Barcelone prek instagrama zapisal prvi zvezdnik Juventusa Cristiano Ronaldo. Portugalec je obračun drugega kroga lige prvakov v skupini G zaradi okužbe s koronavirusom izpustil, s tem pa je po vodi splavalo tudi vnovično snidenje z največjim tekmecem Lionelom Messijem.

A dvoboj zaradi tega ni bil nič manj razburljiv. Bolje so ga sicer začeli gosti, ki so se nemudoma zapodili proti vratom gostiteljev, vratnica pa je bila tista, ki je Barceloni po strelu Antoina Griezmanna preprečila vodstvo po vsega dveh minutah igre. A začetna smola je bila v vrstah Kataloncev že kmalu pozabljena. V 14. minuti jih je v vodstvo popeljal Ousmane Dembele, ki je streljal z roba kazenska prostora. Žoga se je pri tem srečno odbila od domačega nogometaša, spremenila smer in končala za hrbtom vratarja Wojciecha Szczesnyja. Barcelona je bila tudi v nadaljevanju nevarnejše moštvo na igrišču, imela kar nekaj priložnost za povišanje vodstva, a je na odmor vseeno odšla z minimalnim vodstvom.

Anemični Juventus, ki je prvič po decembru 2009 in tekmi z Bayernom prvi polčas na svojem stadionu zaključil z le dvema streloma proti vratom nasprotnika, je odločneje krenil v drugi polčas. V 55. minuti je Alvaro Morata še tretjič na tekmi zatresel mrežo, vendar je bil njegov gol še tretjič razveljavljen. Španec se je prav vsakič znašel v prepovedanem položaju.

Tehtnica se je že kmalu znova prevesila na stran Kataloncev. Priložnost za povišanje vodstva se je ponudila tako Messiju kot Griezmannu, a sta bila oba pred vrati italijanskih prvakov premalo zbrana. Premoč in zmago so gosti le kronali v 89. minuti, ko je po prekršku Meriha Demirala nad Ansujem Fatijem najstrožjo kazen uspešno izvedel Messi ter s 70. golom v skupinskem delu tekmovanja postavil končni izid 2:0 za Barcelono.

Koeman: Najboljša predstava Barcelone v tej sezoni »Boljše se po vseh pretresih v klubu ne bi mogli odzvati. Veliko je govoričenja, a naša ekipa si enostavno želi le zmagovati,« je po tekmi dejal branilec Barcelone Sergi Roberto. Drugo zmago ekipe trenerja Ronalda Koemana v letošnji sezoni lige prvakov so z odobravanjem pospremili tudi španski mediji. »Zelo pomembna zmaga Barce v Torinu,« so zapisali pri Mundu Deportivu. Časniku je pritrdil tudi Koeman, ki je izjavil: »To je bila naša najboljša predstava v tej sezoni. Igrali smo nogomet, ki ga želimo vsiliti nasprotnikom. Zadovoljen sem s predstavo svojih igralcev še posebej pa nad karakterjem, ki so ga pokazali.« »Vedeli smo, da nam bo težko. Napravil smo preveč tehničnih napak, s tem pa Barceloni olajšali delo. Zavedamo se, da bi nocoj lahko storili več. Z upanjem me navdaja želja, ki jo imamo, ko imamo žogo v posesti. Seveda to pomeni večje tveganje, a tu moramo graditi svojo igro,« pa je povedal kapetan Juventusa Leonardo Bonucci.

Polom Kamplovega Leipziga na Old Traffordu Na drugi tekmi skupine G sta se v Budimpešti pomerila Ferencvaroš Mihe Blažiča in Dinamo Kijev Benjamina Verbiča. »Slovenski« dvoboj se je zaključil z remijem 2:2, domačim pa je točko v 90. minuti zagotovil Franck Boli. Verbič je v igro vstopil v 89. minuti, Blažič pa je za madžarske prvake odigral vso tekmo. Manjšo katastrofo je na gostovanju pri Manchester Unitedu v skupini H doživel Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Nemški predstavnik, za katerega je Kampl odigral 75. minut, je na Old Traffordu klonil s kar 0:5. Pri zmagovalcih je bil s tremi zadetki junak tekme Marcus Rashford, po enega pa sta vpisala še Mason Greenwood in Anthony Martial.