Komisija Pravičnost in mir v duhu premierja Janše

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK se je v zapisu pred praznikom vseh svetih postavila v bran premierju Janši in se zatekla k njegovemu diskurzu. Opozicija je ogorčena. 42 organizacij in več kot 700 posameznikov pa je poslance pozvalo, naj ustavijo vlado, ki epidemijo zlorablja za uvajanje avtokracije.