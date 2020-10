Celjani, ki so kljub zdravstvenim težavam na zadnjem treningu pred tekmo igrali tudi s Hrvatoma Josipom Šarcem in Filipom Ivićem, so odlično začeli (4:1, 5:2). V 21. minuti so še vodili z 11:10, a gostje so po vstopu Belorusa Barisa Puhovskega – v prvem polčasu strel 5-5 – v pičlih šestih minutah naredili delni izid 5:1. Najvišja prednost Ukrajincev, ki so v Slovenijo dopotovali dan pred tekmo s čarterskim letalom in se v domovino vrnili takoj po njej, je v prvi minuti drugega polčasa znašala že štiri gole (18:14).

A pivovarji, ki so bili v igri počasnejši od starejših in težjih rokometašev Motorja, so po desetih minutah nadaljevanja le ujeli rezultatski priključek (20:20). Osemkratni serijski prvaki Ukrajine – neprekinjeno od leta 2013 – so imeli nato od gola do treh naskoka (največ pri 29:26 v 51. minuti), vendar je gostiteljem v dramatični končnici uspelo še dvakrat izenačiti (30:30, 31:31). Slabo minuto pred koncem je Puhovski izsilil sedemmetrovko, ki jo je Artem Kozakevič spremenil v vodstvo z 32:31, Celjani pa so krenili v zadnji napad. Pri po enem izključenem igralcu na vsaki strani je trener Tomaž Ocvirk iz igre potegnil vratarja in ga nadomestil s šestim igralcem v polju, a tudi to ni pomagalo za osvojitev točke. Po nekaj neuspešnih poskusih je bil zadnje upanje za remi strel Jana Grebenca z devetih metrov po izteku rednega dela, toda žoga je pričakovano končala v Motorjevem bloku.

Slovenski prvaki so tako proti Motorju, ki ima poleg Ukrajincev tudi tujce iz šestih držav (Belorusija, Srbija, Španija, Črna gora, Litva, Madžarska) in ki je dosegel prvo zmago v letošnji ligi prvakov, zapravili kapital iz Zagreba, kjer so zmagali s 30:22. Tega se zaveda tudi trener Tomaž Ocvirk, ki je bil po porazu vidno razočaran: »Takšen poraz seveda zelo peče, a igralcem nimam česa očitati. Po slabem prvem polčasu, v katerem smo po odhodu poškodovanega Šarca iz igre zelo padli, smo si s precej boljšo igro v drugem zaslužili vsaj točko, toda takšen je pač šport – enkrat dobiš, drugič izgubiš. Na koncu smo imeli priložnost za remi, vendar je na žalost nismo izkoristili. Pogosto nam na koncu nekaj zmanjka, mogoče ena žoga, napaka, malce več zbranosti. Upam, da tokratni poraz ne bo pustil prevelikih psiholoških posledic na igralcih.«