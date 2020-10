In ker je ljudstvo tako poredno, je treba grožnje uresničiti in ga kaznovati, naj stane, kar hoče. In če ljudstvo še naprej ne bo pridno, poslušno in ubogljivo, ga bo treba kaznovati še bolj.

Po drugi strani pa ima, roko na srce, tudi ljudstvo težave z vlado. Ne mara je. Žalostno dejstvo je, da ljudstvo ne more zamenjati vlade. Torej vladi preostane ena sama rešitev. Zamenjati bo treba ljudstvo! Vso srečo in veliko uspeha.