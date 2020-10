V dneh pred dnevom spomina na mrtve in na dan praznika so v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet (LPP) običajno povečali število avtobusov na tistih progah, ki vozijo do ljubljanskih pokopališč, predvsem do osrednjega pokopališča Žale. Letos se za podoben ukrep niso odločili, avtobusi LPP bodo v času praznikov vozili po nedeljskem voznem redu.

»Zaradi zaostrovanja ukrepov vlade in posledičnega zaprtja občin pričakujmo bistveno manjše število potnikov kot v preteklih letih in menimo, da bo število avtobusov zadoščalo številu uporabnikov,« je sporočila Mojca Mohar, v javnem podjetju odgovorna za stike z javnostjo. Ob tem v javnem podjetju LPP še zagotavljajo, da bodo situacijo na terenu spremljali. »Če se izkaže, da bi se na avtobusih pojavila gneča, bomo na proge razporedili dodatne avtobuse,« zagotavljajo.

V javnem podjetju LPP sicer opažajo, da se potniki na avtobusih dosledno držijo ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. »Odgovorno ravnanje naših potnikov je edini učinkovit način za preprečevanje okužb na samem avtobusu. So pa potniki s pravilnim ravnanjem dobro seznanjeni in kršenja pravil na avtobusih praktično ni,« je pojasnila Mojca Mohar. Potnike ob tem v javnem podjetju sicer ponovno pozivajo, naj tudi med prihajajočimi novembrskimi prazniki na avtobuse vstopajo posamično ter naj si že pred vstopom razkužijo roke in nadenejo zaščitno masko tako, da bodo imeli pokrit nos in usta. Potniki naj upoštevajo tudi higieno kašlja in se ne dotikajo oči, nosu in ust, na avtobuse pa naj ne vstopajo, če niso zdravi.