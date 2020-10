Oznanitev, da bo Barcelona v prihodnosti nastopala v tako imenovani nogometni superligi, je bilo še zadnje dejanje odstopljenega predsednika katalonskega kluba Josepa Marie Bartomeua. Ideja o novem evropskem tekmovanju, ki bo konkuriralo ligi prvakov in v katerem bodo nastopili le najboljši klubi, je že stara. Prve pobude za njen nastanek so bile podane že v devetdesetih letih minulega stoletja, s prihodom pandemije in finančnimi težavami največjih klubov pa naj bi bila ustanovitev tekmovanja tik pred vrati.

Novico, da se nogometni velikani resno spogledujejo z ustanovitvijo lastnega tekmovanja, je javnosti že minuli teden posredoval Sky Sports. Med drugim je poročal, da bo začetni kapital v višini 5,1 milijarde evrov zagotovila ameriška banka JP Morgan Chase, v njej bo nastopalo 18 najboljših klubov iz Anglije, Italije, Francije, Nemčije in Španije, ustanovni člani pa bi imeli ne glede na končno uvrstitev zagotovljeno mesto v tekmovanju naslednjih 20 let. Če je poročanje tujih medijev točno, sta pobudnika superlige Real Madrid in investicijsko podjetje Key Capital, prva sezona pa bi se lahko odigrala že leta 2022.

Vnovična obuditev zamisli za ligo z le najboljšimi evropskimi klubi je že minuli teden sprožila odziv Evropske nogometne zveze (Uefe), ki je s posebno izjavo izrazila nasprotovanje tovrstnim zamislim. Po torkovem razkritju, da bo v njej sodelovala Barcelona, je sledil oster odziv predsednika Španske nogometne zveze Javierja Tebasa. »Neposrečena izjava Josepa Marie Bartomeua na njegov zadnji dan v klubu. Pridružitev šibkemu in namišljenemu tekmovanju bi pomenila njihovo pogubo. To le potrjuje njegovo ignoranco o nogometni industriji. Žalosten konec za predsednika, ki je dosegal uspehe, a v zadnjem času nanizal veliko napak.«

Tako stroka kot mediji so si enotni, da bi tekmovanje, ki kopira model severnoameriških lig, pomenilo pogubo za evropski nogomet. Neenakost med klubi bi se še povečala, številni bi propadli, denar in dobiček od televizijskih pravic pa bi dobila prednost pred navijači. »Storili bomo vse, da do superlige ne bo prišlo. Zavedati bi se morali, da najboljši igralci ne prihajajo le iz nekaj držav. Če ne bodo vključene tudi manjše nacije, bo največji poraženec nogomet,« se je včeraj odzval predsednik Uefe Aleksander Čeferin