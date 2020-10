Danes 60-letni Keith Raniere za peščico zvestih sledilcev ostaja guru za boljše življenje, za večino drugih pa je oportunističen vodja zloglasnega kulta, v katerem je med drugim mlada dekleta izkoriščal kot spolne sužnje in jih z izjemno bolečim postopkom žigosal s svojimi inicialkami. Porota je Raniera že lani spoznala za krivega trgovine z ljudmi, kriminalnega združevanja, spolnega izsiljevanja, posilstva, oviranja preiskave in tihotapljenja tujcev, newyorški zvezni sodnik Nicholas Garaufis pa mu je v torek za vse te »krute in perverzne« grehe naložil 120 let zapora.

Po mnenju tožilstva je Raniere vodil nekakšno spolno piramidno shemo s sužnjami, na vrh katere je postavil sebe. Sam je sicer razlagal, da gre za skupino, ki ljudem pomaga najti notranjo moč in predelati čustvene bolečine, a je tožilcem očitno uspelo dokazati temno stran spolnega kulta, temelječega na prisili in manipulaciji zlasti mladih deklet. Te so začele na dnu in se sčasoma vzpenjale po piramidi, hkrati pa postajale »gospodarice« novinkam. Ob vstopu v to tajno skupino so morale izdati neprijetne osebne informacije o sebi, s katerimi so jih izsiljevali, če so hotele zbežati ali pa prijaviti grozote, ki so se jim dogajale, z njimi pa so jih tudi prisilili k spolnim odnosom z njim.

Izkoriščanje za moč, denar, seks

Raniere je po poročanju ameriških medijev vztrajal pri svoji nedolžnosti, prepričan naj bi bil, da je proces zoper njega politično motiviran, ker da mu zavidajo ves denar in moč. Nekatere priče je obtožil laganja, njihove besede pa so ga pustile hladnega, kakor mu je očital sodnik. Ta je pred izrekom kazni poslušal izpovedi 15 žrtev, med drugim mladenke, ki jo je prvič posilil, ko je bila stara rosnih 15 let, on pa 45. »Pred drugimi je to skrival, meni pa govoril, da sem zelo zrela za svoja leta. Izkoristil je mojo nedolžnost ter nad mano izvajal spolno, čustveno in psihološko nasilje,« piše v prepisih sojenja. Njen oče ostaja eden od Ranierovih »vernikov«, v pismu podpore je hčerinega mučitelja opisal kot pravičnega, iskrenega, briljantnega, prijaznega… Tožilstvo ga je po drugi strani predstavilo kot vodjo kriminalne združbe, ki je v svoje podjetje Nxivm privabljal posameznike, da bi jih poniževal in izkoristil za moč, denar ali seks.

Raniere je imel številne sledilce med bogatimi, pa tudi bolj ali manj znanimi obrazi iz Hollywooda, kar je njegovemu podjetju oziroma kultu dajalo dodatno veljavo. Med glavnimi »poveljnicami« v Nxivmu naj bi bila tudi igralka Allison Mack iz serije Smallville, njegov pečat pa nosi tudi India Oxenberg, hči igralke Catherine, ki je zaslovela v seriji Dinastija. »Nimam pojma, kako bom živela s tem,« je pričala Oxenbergova, ki še vedno doživlja nočne more. O padlem vodji kulta so posneli že dva dokumentarna filma. Svoj program – mnogi sodelujoči še danes vztrajajo, da so imeli v njem le dobre izkušnje – je izvajal v New Yorku, Mehiki in Kanadi, po pisanju medijev so bogati in naivni prišli k njemu, mu plačali več tisoč dolarjev, on pa jih je »dresiral« s poniževanjem in izsiljevanjem.