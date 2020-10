»Tokratna strategija razvoja je sicer začela nastajati v normalnih razmerah, pred korono, a tudi v odsotnosti nacionalnega dokumenta za kulturo. Trenutno pa smo v stanju, ko ni treba razmisliti samo, kaj povzroča epidemija, ampak potrebujemo popolnoma nov kulturni model na ravni države,« je ob sprejemanju usmeritev za prihodnost povedala vodja mestnega oddelka za kulturo Mateja Demšič. Odsotnost nacionalnega programa za kulturo po njenih besedah povzroča izrazito močan pritisk na MOL, saj je veliko predlogov iz javne razprave v pristojnosti države oziroma kulturnega ministrstva.

Z EPK ali brez nje

»Novi strateški dokument zaznamuje predvsem dejstvo, da se je Ljubljana uspešno uvrstila v finalni izbor za evropsko prestolnico kulture 2025, zato je dokument usklajen z dolgoročnimi cilji EPK. Cilji v njem tako presegajo običajni strateški štiriletni okvir, vsebinska usklajenost obeh dokumentov pa nakazuje našo namero, da z EPK ali brez nje, če januarja ne bomo izbrani, izvedemo vse, kar smo si zadali,« je povedala. Seveda pa strategijo ključno oblikuje tudi epidemiološka situacija, ki je že tako ranljiv kulturni sektor še posebej prizadela: »Ne delamo si utvar, da je stanje kratkoročno ali prehodno, trenutno se nam zdi, da bo epidemija zaznamovala celotno strateško obdobje.«

V strateškem dokumentu so okrepili področje digitalizacije, da bi bili tako javni zavodi kot nevladne organizacije pripravljeni na virtualne prezentacije projektov in delo, čeprav osnovni cilj še vedno ostajata živa umetnost in neposreden stik s publiko. Vodji oddelka se zdi ključno predvsem zagotavljanje stabilnosti: »Tudi zato je bila časovna dimenzija priprave dokumenta podaljšana, dolga je bila tudi javna razprava.« MOL je v tem času prejela 71 pripomb in predlogov.