Španska policija Guardia Civil je danes sporočila, da je v okviru preiskave zlorabe javnih sredstev aretirala 21 ljudi, poroča belgijska radiotelevizija RTBF. Opravili so 31 hišnih preiskav, v katerih so zasegli elektronske naprave, dokumente in telefone.

Po poročanju španskih medijev so med drugim aretirali nekdanjega katalonskega ministra Xavierja Vendrella, podjetnika Oriola Solerja in vodjo Puigdemontove pisarne Josepa Lluisa Alaya. Slednjega so že izpustili na prostost, a preiskavo proti njemu nadaljujejo.

Preiskavo so uvedli zaradi suma, da so z javnimi sredstvi, ki so jih prejeli od barcelonskih regionalnih oblasti, financirali stroške bivanja nekdanjega katalonskega predsednika v Belgiji. Ta se je tja zatekel po referendumu o katalonski neodvisnosti pred tremi leti.